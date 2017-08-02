Налоговая инспекция подала на банкротство компании новосибирского застройщика Владимира Коновалова

Инспекция налоговой службы по Центральному району Новосибирска обратилась в арбитражный суд Новосибирской области с иском о банкротстве АО «Жилищный комплекс на Минина».



Арбитражный суд Новосибирской области 2 августа зарегистрировал иск инспекции налоговой службы Центрального района Новосибирска. Налоговая служба требует банкротства АО «Жилищный комплекс на Минина». Общество задолжало налоговой инспекции 832, 5 тыс. руб.

На данный момент в суде в отношении АО «Жилищный комплекс на Минина» рассматривается еще один иск. Мэрия Новосибирска требует взыскать с компании 1,3 млн руб. и принять обеспечительные меры по исковому заявлению.

Согласно данным ЕГРЮЛ, у «Жилищного комплекса на Минина» 29 учредителей. Большая доля в размере 60,67% принадлежит известному в Новосибирске застройщику, генеральному директору ГК «ПТК-30» Владимиру Коновалову. Также среди учредителей есть и его сын – Антон Коновалов с долей 9,2%.

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