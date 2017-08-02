Кредитный портфель ВТБ в Новосибирске по итогам I полугодия приблизился к 20 млрд рублей

Кредитный портфель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирской области по итогам I полугодия 2017 года приблизился к 20 млрд рублей. По сравнению с началом года он вырос на 17%, рассказали в пресс-службе банка.

Кредитный портфель ВТБ вырос до 20 млрд рублей. Более 60% в структуре портфеля составляют кредиты предприятиям среднего бизнеса (региональным компаниям с объемом выручки от 300 млн до 10 млрд рублей в год). В отчетном периоде банк профинансировал ряд проектов в этом сегменте, в частности, две инвестиционных сделки: создание мебельного производства ООО «МО Рост» в республике Мордовия и обустройство оптово-розничного комплекса по реализации продовольственной продукции «Фудсиб».

Объем средств, выданных компаниям и организациям НСО в течение 1 полугодия 2017 года, составил 12,7 млрд рублей, что на 10% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Портфель привлеченных средств юридических лиц по сравнению с началом года увеличился на 23% и составил 16,7 млрд рублей. Предприятия и организации в равной степени наращивали как объем ресурсов до востребования на счетах в банке (рост 22%), так и объем депозитов (рост 23%).

В отчетном полугодии банк провел масштабную работу в области документарных операций. Гарантийный портфель ВТБ в Новосибирске составил порядка 4 млрд рублей.

Банк планомерно продолжает работу по привлечению на обслуживание новых предприятий и организаций Новосибирской области. Так, рост общего количества клиентов с начала 2016 года составил 37%. В первом полугодии 2017 года клиентам банка открыто более 400 расчетных счетов. С января по июль в равных пропорциях открывались и счета в рамках 275-ФЗ на цели исполнения государственного оборонзаказа, и счета рыночных клиентов банка.

«Мы уверенно реализуем выбранную стратегию и идем с опережением своих прогнозов по динамике кредитования. Особое внимание банк ВТБ уделяет работе с региональными предприятиями, которые стремятся к развитию, внимательно следят за рынком и корректируют в соответствии с этим свои действия. Таким компаниям мы предлагаем широкую линейку продуктов группы ВТБ и разрабатываем индивидуальные решения для реализации их задач. Благодаря такому подходу за полтора года количество наших клиентов этого сегмента выросло на треть, а по итогам 1 полугодия 2017 года объем кредитования регионального бизнеса увеличился на 31%», — отметил руководитель корпоративного филиала ВТБ в Новосибирске Вячеслав Брюханов.

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