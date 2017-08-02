Центральный избирком России рассмотрит документы Вячеслава Мархаева. Об этом заявила глава комиссии Элла Памфилова, передают «РИА Новости».

На развернувшийся вокруг бурятского избиркома конфликт с отказом в регистрации выдвиженцу от КПРФ Вячеславу Мархаеву обратила внимание Центральная избирательная комиссия во главе с ее руководителем Эллой Памфиловой. Так, по этому вопросу уже состоялась рабочая группа, где члены ЦИК запросили у юристов КПРФ дополнительные аргументы, чтобы появились твердые основания для регистрации их кандидата. Памфилова поделилась мнением, что для повышения конкуренции Мархаева следовало бы зарегистрировать, но в рамках закона. Тем не менее документы будут рассмотрены 4 августа. В этот день, как пишут местные СМИ, республику должен посетить президент РФ Владимир Путин.

Напомним, региональный избирком отказал Вячеславу Мархаеву в регистрации из-за неверно оформленных документов, но КПРФ не согласилась с таким решением. Жалобы были отправлены президенту РФ и центральной комиссии. В Улан-Удэ активисты провели одиночные пикеты.

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