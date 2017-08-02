Кто стоит за назначением главы нового министерства труда и социального развития Новосибирской области? И как воспримут это управленческое решение в депутатском корпусе и общественно-политическом пространстве? Подробности в материале «Континента Сибирь».

2 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий объявил о том, что главная кандидатура на пост руководителя создаваемого в региональном правительстве министерства труда и социального развития определена. И.о. назначен Ярослав Фролов, который до последнего времени являлся заместителем министра здравоохранения Олега Иванинского.

Назначение нельзя назвать противоречивым, хотя для многих наблюдателей за новосибирской политикой, оно довольно неожиданное. Несколько человек из близкого окружения губернатора примерно месяц назад знали о том, что Фролов — один из главных претендентов на вакантное место. Кстати, как раз месяц назад и было подписано постановление о создании нового министерства. Вероятно, тогда с Фроловым уже был предварительный разговор.

В круг приближенных Владимира Городецкого, разумеется, входит и давний его соратник, «социальный» вице-губернатора Александр Титков. В беседе с «Континентом Сибирь» он не называл кандидатуру Ярослава Фролова. Отмечал, что говорил с главой области о Елене Бахаревой, исполняющей обязанности министра социального развития, который уже год находится на больничном. Но также вице-губернатор упоминал, что есть и другие претенденты.

По информации «КС», не прочь были занять кресло министра руководитель администрации Дзержинского района Александр Полищук, глава социального комитета в заксобрании Игорь Гришунин и его зам Татьяна Есипова. Но в данном случае речь идет скорее о желании, чем о реальных возможностях претендовать на это место.

Кроме того, информированные источники говорят о том, что был вариант с приглашением на пост главы нового министерства труда и социального развития специалиста из Москвы. Впрочем, подобное решение рискованное априори: стоит ли напоминать, как относятся в новосибирском общественно-политическом пространстве к назначениям «варягов» на ключевые посты. Этим, в том числе, запомнилась система управления экс-губернатора Василия Юрченко. Кроме того, имеет значение и тот факт, что по некоторым данным приезд «москвича» лоббировали люди, близкие к Сергею Пыхтину, с которым губернатор Новосибирской области давно не может расстаться по-хорошему.

Елена Бахарева, о которой говорил Александр Титков, действительно рассматривалась всерьез на кресло главы нового ведомства, вице-губернатор отзывался о ней уважительно, упоминал, что если не пост министра, то пост заместителя ей гарантированно предложен будет.

Нельзя сказать, что против Елены Бахаревой настроены, например, руководители общественных объединений Новосибирской области или областной депутатский корпус, с которым осенью должна согласовываться кандидатура руководителя социального ведомства. Год в статусе и.о. министра соцразвития — это хороший опыт, налаженные связи, знание тонкостей функционирования громадной машины под названием социальная политика.

И Ярославу Фролову вероятно придется обращаться к Елене Бахаревой за советом. Сам он — человек из медицины. С 2015 года — заместитель министра здравоохранения. Пришел в правительство с поста главврача 12-й больницы. В обладминистрации он тоже себя зарекомендовал добросовестным сотрудником, судя по отзыву его непосредственного начальника Олега Иванинского. Знают Фролова и в заксобрании, которому предстоит утверждать его кандидатуру. Он регулярно появлялся в профильном комитете. Иногда — в статусе исполняющего министра здравоохранения, когда Олег Иванинский по той или причине отсутствовал на работе или в Новосибирске. Собеседники «КС» из властных кругов Новосибирской области, сомневаются, что его кандидатура вызовет отторжение: его имя до настоящего момента скомпрометировано не было.

Стоит упомянуть о том, что представителям общественных организаций обещали, что процедура формирования нового министерства будет проходить открыто. И с энтузиазмом ли представители общественности, которые уже высказывали губернатору свое беспокойство, воспримут назначение медика социальным министром — вопрос.

Первый вице-спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов считает назначение Фролова оправданным. По его мнению, под началом Олега Иванинского он набрался опыта. Он называет Фролова «взвешенным» и спокойным» человеком. По его ощущениям, большая часть ЗС вряд ли будет возражать против этой кандидатуры.

Министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский уверен, что у его бывшего заместителя не возникнет проблем с включением в работу главы нового ведомства. Он считает, что Фролов готов к новым обязанностям. Безусловно, социальный блок — сложная структура. Но Иванинский напоминает, что Сергей Пыхтин, который много лет возглавлял министерство социального развития, по профессии тоже медик — хирург.

По сведениям «КС», у Ярослава Фролова было желание продвинуться по карьерной лестнице. Кстати, может этот нюанс не играет решающей роли, но Фролов — член партии «Единая Россия» (был членом местного политического совета ЕР по Центральному району Новосибирска).

Есть еще один штрих в его биографии — подругой одной очень близкой родственницы Ярослава Фролова является сенатор от Новосибирской области Надежда Болтенко. Впрочем, сенатор, тоже представитель врачебного сообщества. В свое время она играла весомую роль при принятии решений Владимиром Городецким. Александра Титкова, с которым у члена Совета федерации, по слухам, не совсем ровные отношения, губернатор тоже уважает. Какое-то время назад стало казаться, что Болтенко стала принимать меньше участия в политико-кадровых делах при губернаторе. Но некоторые собеседники «КС» полагают, что в продвижении Фролова сказалось, в том числе, и влияние сенатора. А может быть даже, последнее назначение — показатель, что иногда к «замолвленному с ее стороны словечку» губернатор все же считает нужным прислушиваться больше, чем к советам других своих соратников?

Кстати, год назад «КС» писал, как распределяются финансовые потоки на социальный блок правительства Новосибирской области. Стоит учесть, что теперь в новое министерство добавится часть функционала минтруда, который последние несколько лет в соцблок не входил.

Председатель Родительского комитета Новосибирской области Андрей Андреев:

— Назначение парадоксально, поскольку человек никогда не занимался этой областью, а его бросают на такой тяжелейший фронт. Я считаю, что были более достойные кандидатуры, которые раньше работали либо на поприще труда, либо социальной работы, среди них и надо было искать, а не брать кого-то со стороны. Сейчас в регионе взрывоопасная социальная обстановка, проблемы настолько серьезные, что никто уже не хочет их решать. Я считаю, что это назначение — очередной фокус власти. А потом, если что-то пойдет не так, используют известную старую отписку: «Начальник новый, еще не вник в тему». Можно сказать, что нашли жертву, на всякий случай

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