Выбрана компания, которая реконструирует Чкаловский завод за 1,5 млрд рублей

Авиационная компания «Сухой» подвела итоги конкурса на отбор исполнителя работ по реконструкции авиазавода им. Чкалова в Новосибирске. Цена контракта осталась неизменной.

Реконструкцией и техническим перевооружением авиазавода Чкалова в Новосибирске займется московская стройфирма «Строй Групп». Компания стала единственным участником, подавшим заявку на конкурс. Что касается цены контракта, то она осталась на уровне объявленной: работы будут выполнены за 1,51 млдр рублей до 2020 года.

За три года подрядчик должен реконструировать цеха, участок химтравления и химфрезерования, снести ветхую постройку и возвести новую, изготовить фундамент для установки прессов и другого оборудования. По контракту генподрядчик должен также приобрести новые механизированные линии для химической обработки титановых сплавов, оборудование для подготовки поверхностей деталей под химфрезерование, для водоподготовки, вентиляционное оборудование с системами очистки вытяжного воздуха от загрязнений.

Из открытых источников известно, что московская компания уже работала с ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой», а также другими крупными производствами — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО «Красноярский машиностроительный завод».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter