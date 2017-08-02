Строительная отрасль Новосибирской области продолжает демонстрировать отрицательную динамику. По данным Новосибирскстата, на начало 2016 и 2017 годов показатель динамики ее роста оставался неизменным ─ лишь 84,6 % к соответствующему периоду предыдущего года. На пресс-конференции 2 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий рассказал о приоритетных строительных проектах, способных изменить сложившуюся ситуацию.

Строительная отрасль Новосибирской области демонстрирует наибольшее падение объемов реализуемых работ по сравнению с другими секторами экономики, подчеркнул Владимир Городецкий. Основной сдерживающий фактор такой конъюнктуры ─ снижение спроса на приобретение жилья в связи с непрекращающимся падением реальных доходов населения.

Однако ситуация на строительном рынке имеет тенденцию к оживлению, отмечает Владимир Городецкий. Так, например, планируется возобновление строительства жилья по программе «Молодая семья», предусматривающая правительственную выплату в размере 300 тыс. рублей на строительство дома в селе (150 тыс. рублей выплачиваются сразу и остальные 150 ─ по факту регистрации построенного дома в качестве собственности). Выполнение указанной программы было приостановлено в связи с тем, что за последние два-три года у правительства накопилась задолженность в объеме почти 870 млн рублей ─ за вторую часть суммы, выплачиваемой по программе. Теперь задолженность погашена, и программу, по мнению губернатора, есть необходимость возобновить.

Губернатор также подчеркнул необходимость оказания поддержки «Новосибирскому областному агентству ипотечного кредитования (АИЖК)». По словам Владимира Городецкого, увеличение уставного капитала агентства на 300 млн рублей значительно стимулирует рост спроса на услугу льготного ипотечного кредитования.

Кроме того, по мнению главы региона, 600 млн рублей необходимо выделить из бюджета регионального правительства для поддержки первоначального ипотечного взноса.

В целом для стабилизации положения на рынке строительства области необходимо, по его словам, 1,1-1,2 млрд рублей: решение о том, возможно ли это, будет принято в сентябре 2017 года.

Говоря о крупных строительных проектах, реализация которых запланирована на ближайшие годы, глава региона отметил прежде всего начало строительства четвертого моста через Обь. «Спрос на этот проект есть, поэтому понятно, что этот год может оказаться решающим с точки зрения подготовки начала строительства в будущем году. А это большой заказ на 4,5-5 лет с гарантированными источниками финансирования», — подчеркнул губернатор области.

Кроме того, правительством было утверждено положение о концессии строительства семи поликлиник с общим объемом инвестиций в 5,1 млрд рублей. Напомним, что в инвестировании данного проекта заинтересованы несколько крупных банков.

Также губернатор упомянул проект строительства ледовой многофункциональной арены на левом берегу Новосибирска. Его стоимость превышает 4,5 млрд рублей, подчеркивает Владимир Городецкий.

В некоторой степени строительной отрасли региона поможет программа развития образования, предусматривающая строительство школ, и программа капитального ремонта, принять участие в которой губернатор призывает крупные строительные компании на протяжении двух-трех последних лет.

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