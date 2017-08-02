Московская фирма подала иск о банкротстве двух новосибирских аптек

Новосибирский арбитраж принял исковое заявление от московского дистрибьютора фармацевтической продукции к новосибирским аптекам, чьи филиалы распространены в городе.

Сегодня арбитражный суд Новосибирской области принял заявление от АО «Аптека-Холдинг». Московская компания подала на банкротство сразу двух новосибирских владельцев аптек — ООО «Аптека «Ваше здоровье» и ООО «Радуга-Сибирь». Две эти компании связаны с фармацевтической группой — «РОСТА».

Сумма исковых требований, согласно опубликованным данным, 4,3 млн рублей к первой и 3,6 млн рублей ко второй. Заседания по этим делам пока не назначены, а какие-либо подробности не раскрываются.

Отметим, что в прошлом году сумма исков к «Аптека-Холдинг» превысила 3 млрд рублей. «Аптека-Холдинг Рус» была операционной компанией дистрибьютора Alliance Healthcare Russia, вошедшего в группу «36,6», писал сайт Vademec.

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