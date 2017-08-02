Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов прокомментировал слухи о своем назначении на место Тулеева

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, работая на форуме «Территория Смыслов на Клязьме», ответил на вопрос журналистов относительно своего возможного назначения на должность главы Кузбасса.

Как сказал журналистам вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, комментируя слухи о том, что возможно именно он сменит Амана Тулеева в губернаторском кресле, «Неверов об этом не думает». Так он опроверг слухи о вероятном переходе в администрацию Кемеровской области. Он также заметил, что имеет работу в Госдуме и в партии «Единая Россия», выступая в последней главой генсовета, и думать о других назначениях «ему некогда».

К слову, Аман Тулеев так и не вышел на работу после операции. Последние новости, связанные с главой Кузбасса, касались его реабилитации в Москве.

Сергей Неверов сам уроженец Кузбасса и свою политическую карьеру он строил именно там. Работал он и в Алтайском крае, представляя регион в Госдуме с 2007 года по 2016 год.

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