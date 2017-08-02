В минстрое НСО согласовывают законодательные изменения для решения проблем обманутых дольщиков

В правительстве Новосибирской области началась процедура согласования инициативы минстроя, направленной на восстановление прав обманутых дольщиков.

Предлагаемые министерством строительства региона изменения в областной закон №583 позволят расширить список граждан, которые вложили денежные средства не в рамках существующего законодательства при строительстве многоквартирных домов, и теперь нуждаются в помощи.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, это стало возможным благодаря поддержке более 400 граждан, как имеющих предварительные договоры, так и законных дольщиков объекта Тульская, 80-82. В то же время в правительстве отмечают, что «небольшая группа радикально настроенных граждан, заключивших предварительные договоры с ООО «СтройЦентр» (около 15 человек), отказывается от диалога с властью в рамках правового поля законодательства Российской Федерации».

Напомним, что эта группа дольщиков продолжает голодовку у памятника архитектору Андрею Крячкову. Сегодня уже 10 день акции. За это время несколько человек из числа протестующих провели одиночные пикеты в Москве у здания администрации президента.

Губернатор Владимир Городецкий дал поручение продолжать работу с дольщиками: «Необходимо довести до понимания людей, что мы действуем в рамках закона, в рамках желания помочь им, в то время как в настоящее время закон не на их стороне. Важно не потерять контакт и с основной массой тех, кто имеет официальное право на помощь как заключившие договоры долевого участия. Они обязаны иметь гарантию от нас и от застройщика по решению вопроса».

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