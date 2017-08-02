Сергей Жвачкин потратит на выборы губернатора Томской области больше других кандидатов

Избирком Томской области обнародовал финансовые отчеты кандидатов. В предвыборную кампанию врио главы региона Сергея Жвачкина вложено больше средств, чем у других кандидатов, вместе взятых.

На сайте избирательной комиссии Томской области были опубликованы первые финансовые отчеты кандидатов на выборы губернатора региона. Больше всех как вложил в эти выборы, так и на текущий момент потратил врио главы Томской области Сергей Жвачкин. Так, на его счету числится 11,8 млн рублей, из них 11,7 млн рублей предоставлены «Единой Россией». На сегодня Жвачкин израсходовал 2,75 млн рублей, где на сбор подписей ушло 52,1 тыс рублей, на оплату работы сборщиков подписей – 50 тыс. рублей и на оплату других работ – 2,7 млн рублей.

Кандидат от ЛДПР Алексей Диденко уже практически израсходовал все средства, направленные на кампанию, которых, судя по отчету, было 2,67 млн рублей. Собственные средства Диденко вложил в размере 30 тыс. Он уже потратил 2,66 млн рублей: 17,3 тыс. рублей – сбор подписей, выпуск агитационных материалов – 280,6 тыс. рублей, а также на другие работы – 2,36 млн рублей.

Менее миллиона содержалось на счету у кандидата от КПРФ Натальи Барышниковой. Партия выделила ей 700 тыс. рублей, а сама Барышникова вложила 80 тыс. рублей. Израсходовала кандидат меньше половины средств – 302,7 тыс. рублей, из них на выпуск печатной агитации – 251,7 тыс. рублей, а на сбор подписей – 18,9 тыс. рублей.

На избирательном счете Александра Ростовцева, участвующего в предвыборной гонке от «Справедливой России», числится 50 тыс. рублей, предоставленных партией. Потратился кандидат лишь на сбор подписей. Затраты составили 17,9 тыс. рублей.

Напомним, пока избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом Сергея Жвачкина. По остальным участникам информация станет известна в течение недели.

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