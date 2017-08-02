В рамках сегодняшней пресс-конференции 2 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил о назначении бывшего замминистра здравоохранения Новосибирской области Ярослава Фролова исполняющим обязанности главы нового министерства труда и социального развития региона.



Распоряжение о назначении на новую должность министра труда и социального развития в качестве исполняющего обязанности было подписано Владимиром Городецким 2 августа в первой половине дня.

Ярославу Фролову 41 год, он родился 29 марта 1976 года в городе Обь Новосибирской области. В 1999 году он окончил Новосибирский медицинский институт, кандидат медицинских наук, в 2014 году был награжден знаком «Отличник здравоохранения». Два года (с августа 2006 года по июль 2008 года) работал заместителем главного врача по поликлиническому отделению муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №12». Затем в течение почти семи лет (с июля 2008 года по февраль 2015 года) занимал пост главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 12». С февраля 2015 года и по настоящее время Ярослав Фролов работал заместителем министра здравоохранения Новосибирской области.

Владимир Городецкий высказал убеждение, что Ярослав Фролов благодаря профессионализму и накопленному опыту способен в полной мере справиться с обязанностями главы министерства труда и социального развития. В сентябре 2017 года кандидатура Фролова будет рассмотрена Законодательным собранием Новосибирской области, и в случае одобрения, он будет назначен министром.

Напомним, что 4 июля губернатор Владимир Городецкий подписал постановление об изменении структуры правительства Новосибирской области: вместо отдельных минсоцразвития и минтруда будет создано единое министерство труда и социальной защиты — по аналогии с федеральным уровнем. О подробностях предстоящей реформы «Континенту Сибирь» ранее в интервью рассказал заместитель губернатора, курирующий социальный блок правительства Новосибирской области, Александр Титков.

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