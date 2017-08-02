Толоконский уволил главу представительства Красноярского края при правительстве РФ

Распоряжение о назначении нового руководителя представительству было подписано губернатором Красноярского края Виктором Толоконским 31 июля.

Занимавший с 2014 года должность главы постоянного представительства Красноярского края при правительстве РФ Михаил Латышев отправлен в отставку, а на его место назначена Елена Шамахова. Соответствующий документ о ее назначении 31 июля подписал губернатор края Виктор Толоконский.

Ранее Шамахова трудилась в должности советника губернатора. Что касается отставки Михаила Латышева, то сообщается, что он уволен «в связи с окончанием срока действия служебного контракта».

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