«Мы такие же, как водопровод или интернет: про них никогда не думаешь, пока не отключатся»

Новосибирск-Москва-Новосибирск

 
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В истории компании «Евросеть» произошла очередная заметная веха: отныне ее единственным акционером остается «МегаФон», а половина всех салонов в течение 10-12 месяцев перейдут «Вымпелкому» и в дальнейшем будут работать под его брендом.  К чему приведет такая ситуация, как она отразится на позициях компании в Сибири, и что вообще происходит с региональным рынком цифрового ритейла, в интервью «КС» рассказал президент «Евросети» АЛЕКСАНДР МАЛИС.

До и после сделки

 — Александр,  недавно была официально объявлено о смене акционеров «Евросети». Тем не менее, информация о возможности реализации этого сценария обсуждалась на рынке достаточно давно. Когда вы впервые узнали о таком решении акционеров, каково было ваше отношение к такому варианту развития событий?

—  Корректнее сказать, что я не узнал, а был довольно активным участником всех этих обсуждений. Они начались почти два года назад и на рассмотрении были самые разнообразные варианты, поэтому для нас всё это ожидаемо. Более того, мы идём по намеченному плану, и нам есть, чем удивлять вас и в будущем.

— С учётом сделки, будет ли «Евросеть» в дальнейшем оставаться автономным подразделением в составе «МегаФона», то есть работать на максимизацию собственных экономических показателей, прежде всего, прибыли, или будет работать на результаты, которые необходимо достичь «МегаФону» в целом, например, по показателю подключений абонентов, и т.д.?

— Одной из целей сделки была концентрация «Евросети» на ритейловых задачах. И мы видим, что именно в этом направлении кроется возможность максимизации её рыночной стоимости. Это одна из частей того плана, о котором мы говорили.

—  Отличительной чертой российского рынка сотового ритейла являлось то, что на нем долгое время делали погоду не операторские сети, а такие игроки, как «Евросеть» и «Связной».  Означают ли текущие изменения на российском рынке, что он постепенно движется в сторону модели монобрендовой операторской «розницы» по аналогии с тем, как устроен этот рынок на Западе? 

— Я думаю, что нет. В 2015 году на рынке был момент, когда российские операторы решили перейти на европейскую модель. И при этом они видели только часть этой модели, но умудрились не заметить другую часть, которая показывает весьма высокие расходы. У европейских операторов маржа всегда исторически была меньше, чем у российских, а тарифы на связь — намного выше. Наши операторы решили, что они научатся на чужих ошибках и создадут такую модель, которая будет иметь все плюсы российской и не иметь минусов европейской. В результате действительно получилась русско-европейская модель, в которой есть все минусы европейской и, к сожалению, нет плюсов.

«Евросеть» – крупнейшая российская компания-ритейлер, реализующая услуги на рынках мобильной электроники, портативной техники и аксессуаров, а также финансовых сервисов и дополнительных услуг. Основана в 1997 году в Москве Евгением Чичваркиным и Тимуром Артемьевым.  В 2008 году на фоне конфликта основателей компании с силовыми структурами была продана группе компаний «Вымпелком» (50%) и бизнесмену Александру Мамуту (50%), который в 2012 году перепродал свою долю «МегаФону».  В июле 2017 «МегаФон» объявил о покупки 50%-ой доли «Вымпелкома» в компании.  Взамен «Вымпелкому» отойдет половина всех  салонов «Евросети». Это должно произойти в течение ближайших 10-12 месяцев.

Сегодня «Евросеть» представлена более чем 4000 магазинами, работающими в более чем 1500 городах и населенных пунктах на территории России и Республики Беларусь. Также «Евросеть» является одним из крупнейших российских работодателей с численностью сотрудников около 26 тыс. человек.

— С чем это связано?

— Европейская модель работает на том, что абонент, подключившись к какому-либо оператору, как правило, очень долго является клиентом именно этого оператора. Но оператор за это много платит: содержание собственного ритейла и дотаций — это гигантское количество денег. Что получилось в российских условиях? Люди как были не очень лояльны к своему оператору, так и остались, но при этом получили все «плюшки». С условием, что ARPU (средний доход на одного абонента — «КС») в России в принципе отличается от европейского, по сравнению с некоторыми странами — на порядок, то всё это принесло операторам гигантские убытки, а вылезти из этого не так просто. Сейчас вы постоянно слышите в интервью топ-менеджеров этого рынка: «Нам надо оптимизировать «розницу», нам надо уменьшить количество каналов продаж». А почему вы два года назад думали о том, как надо увеличивать их количество, а теперь вдруг все стало наоборот? Именно потому, что стоимость всего этого оказалась весьма значительной — да, в монобренде продаются более качественные сим-карты, на них больше ARPU, но не настолько больше, чтобы покрыть все расходы.

— На чём сейчас в первую очередь зарабатывает «Евросеть»? По-прежнему на продаже смартфонов, или есть какие-то принципиальные изменения, и вы, к примеру, уже зарабатываете на оказываемых услугах?

— Если смотреть с точки зрения денег, которые через нас проходят, то, например, приём платежей за погашение кредитов может быть в два раза больше, чем все продажи телефонов. Если же рассматривать реальную выручку, то продажи телефонов — это большая часть, но все финансовые сервисы, я думаю, составляют уже около 40% маржи. Зависит от того, с какой стороны посмотреть.

Одной из целей сделки была концентрация «Евросети» на ритейловых задачах

— Каково будущее вашей карты «Кукуруза», и стоит ли ожидать её дальнейшей синергии с карточными продуктами «МегаФона» в связи с последними событиями?

— Мы очень хорошо понимаем, что на сегодня «Кукурузу» по ряду параметров можно считать одной из лучших карт в России, но об этом мало кто знает. Мы пониманием, что недоинвестировали и финансов, и внимания в «Кукурузу». Всё время мы ждали, что будем с кем-то объединять усилия по продвижению этой карты, но сейчас понимаем, что допустили ошибку. Надо было не смотреть на других и делать все самим. Ошибку эту мы осознали. Поэтому мы будем развивать ее и вкладывать в неё гораздо больше усилий. Ведь как продукт «Кукуруза» получилась очень хорошей. На мой взгляд, у нее неограниченный потенциал роста.

Прежде всего, потому что она ничего не стоит с точки зрения ежемесячного обслуживания, но в случае чего может дать определенные возможности, и иметь её в кармане на всякий случай — must-have. Даже удивительно, что я сам, получив «Кукурузу», около года ей не пользовался, она у меня просто валялась в кошельке. И вот у меня появился момент, когда мне надо было провести платеж в интернете, а я не хотел «светить» зарплатную карту.  В этом случае мне очень пригодилась «Кукуруза», которая не является именной,  и с того момента я стал активно ей расплачиваться. Если же ты ей не пользуешься какое-то время — она у тебя и «есть» не просит.

Развитие в Сибири

— Какую долю ваших общероссийских продаж занимает Сибирь? Довольны ли вы этим показателем?

—  Сибирь занимает 12% в количественном выражении и 11% по выручке. В целом мы довольны нашим филиалом и уверены, что в регионе есть большой потенциал. Но, к сожалению, мы его ещё не полностью реализовали. Мы не всегда есть в тех местах, где нас ждут, не до конца делаем всё, что могло бы понравиться потребителям. Необходимо открывать ещё магазины, и до сих пор есть масса сервисов, о которых люди просто не знают.

— Чего в таком случае стоит ждать от «Евросети» непосредственно в Сибири?

— Есть планы по открытию магазинов, по релокации, по улучшению, увеличению количества сервисов. Ждать можно того, что мы будем ближе ко всем сибирякам.

По Сибири есть много недоработок

6 лет назад в рамках нашего интервью вы говорили о том, что Сибирь, как и Дальний Восток, отличается от других регионов России существенной долей контрафактных товаров. Сдвинулась ли с места ситуация?

— Есть регионы, где количество контрафактных товаров резко отличается от того, что мы видим, например, в европейской части России.  Среди таких регионов была Сибирь и Дальний Восток. По нашим наблюдениям на Дальнем Востоке контрафакта стало не меньше, но в Сибири ситуация стала лучше, хотя рознится от региона к региону.

Взаимодействие с вендорами

— ТОП вендоров ежегодно претерпевает значительные изменения.  На момент нашей с вами прошлой встречи его еще формировали такие бренды, как Nokia, Samsung, LG. На сегодня ситуация кардинальным образом изменилась, и китайские бренды смогли в сжатые сроки завоевать рынок. На ваш взгляд, выиграли ли от этого клиенты?

Безусловно, выиграли, потому что мир значительно поменялся. Если бы пять лет назад вам перечислили все функции смартфона, которыми вы теперь пользуетесь каждый час, то вы бы сказали, что вам это ненужно. А сегодня, если хотя бы отключить одну из них, вы будете чувствовать себя некомфортно. Пять лет назад вы не оплачивали всё через телефон, не находились часами в социальных сетях, общение происходило больше по голосовой связи и лично. Меняется сама модель, меняется то, какую часть жизни мы проводим внутри виртуального пространства. Соответственно, смартфон стал уже совсем другим средством коммуникации. Телефонная связь — связь реального мира с реальным. Когда вы общаетесь «ВКонтакте», то во многом эта связь реального мира с виртуальным. И сама модель того, что люди говорят, что показывают, что вы можете узнать о человеке, стала совсем другой. То, как технически работает ваш смартфон, стало гораздо важнее чем то, как он выглядит, с точки зрения бренда. Сейчас потребитель всё больше смотрит на функционал, а не на название. Поэтому клиенты, на мой взгляд, выиграли от того, что рынок завоевали именно смартфоны с таким функционалом.

Александр Малис  начинал учиться в Московском авиационном институте по специальности «прикладная математика», но окончил Московский государственный университет коммерции по специальности «финансовый учет и аудит», а также аспирантуру Научно-исследовательского финансового института (1998). С 1995-го работал в группе компаний «Корбина Телеком» — коммерческим директором, вице-президентом, а с 2007-го — генеральным директором. С мая 2009 — президент компании «Евросеть». Брат Александра Малиса — Олег Малис в настоящее время является основным владельцем группы компаний «Связной».

— Вы верите в попытки возрождения Motorola и Nokia?

— Всё может быть. Это зависит от качества работы. У них интересные идеи, и не будем забывать, что кнопочный телефон Nokia продаётся прекрасно. Как будут продаваться смартфоны, не знаю. Нельзя сказать, что стоит только выпустить один смартфон Nokia — и весь рынок заново будет принадлежать им. Теперь нужно бороться и делать очень хорошие телефоны для того, чтобы вернуть потребителя, и делать это как минимум полтора года, обновляя линейку каждые полгода. И тогда, может быть, получится хороший результат. Производители это понимают, но им нужно укладываться и в цену. Если раньше Nokia продавала за $300 телефон, который стоил $200, то теперь они будут реализовывать его за столько, сколько он стоит на самом деле.

— В одном из интервью вы говорили, что вендоры в России живут в иных реалиях, чем в других странах. Как строится ваше взаимодействие с вендорами на текущий момент? Чувствуете ли за собой переговорную силу? Скорее, вы диктуете условия как крупнейший игрок рынка, или вам их диктуют?

— Это всегда диалог. Мы не живём из соображений, что нам надо закончить квартал, а дальше будь что будет. Всегда можно «отжать» вендора, но это может оказаться последним разом, и не только для вас, но в том числе и для него. Мы всегда понимаем, что переговорная позиция должна быть разумная. Мы должны получить максимальную прибыль, но и заботиться о партнёре, потому что если он не будет зарабатывать, то в результате его просто у нас не будет.

«Всегда можно «отжать» вендора, но это может оказаться последним разом»

Прежде чем найти того вендора, в котором можно быть уверенным, проходит время, и не хочется, чтобы он разорился, или с ним что-то случилось, потому что иначе мы будем выглядеть глупо перед потребителями. Смартфон — сложное устройство, и мы очень хорошо видим многие бренды, в основном китайские, у которых наблюдаются нестабильное качество.  К примеру, одна партия работает идеально, а вторая — нет. Стоит ли связываться с таким брендом? На витрине будет недорогой и прикольный телефон, но он будет непредсказуем. Купишь его в январе — он будет хорошо работать, в феврале — уже не очень. И такая реальность существует. Бренды в Китае в принципе работают по-другому. Там не существует понятия бренда в целом, там есть цена и качество. И понимание того, что бренд играет роль, к китайским компаниям пришло не сразу, понадобились годы. Если у тебя есть бренд, ты не можешь выпустить плохой телефон, а на следующий день назвать его по-другому и опять продавать. Так в России не работает.  Нам очень важно, чтобы вендоры приходили в Россию надолго, так как мы несем ответственность за то, что продаем клиенту. И чтобы он остался доволен, нам важны долгосрочные отношения с вендором.

— Вендоры, производящие телеком-оборудование, активно подогревают интерес операторов и их абонентов к теме 5G. Как вы оцениваете перспективы этого стандарта связи, возможности его внедрения и влияние на рынок цифрового ритейла?

— Пока стандарта 5G почти не существует, но понятно, что через пару лет его сделают. И очевидно, что из-за дефицита частотного ресурса он будет доступен не во многих местах. С другой стороны, если вы находитесь в какой-то зоне, где очень хорошо работает 3G, но средне работает 4G, то все ваши потребности могут быть удовлетворены. Ведь на сегодня в сети не существует ничего кроме обычного видео, что весило бы много.  Разве что, если массовое распространение получит VR (технологии виртуальной реальности — «КС»), то потребление трафика вырастет. А пока чтобы смотреть сериал, где много эффектов и необходимо видеть детали,  нужна скорость передачи данных 2Мбит в секунду. 4G это позволяет. Да, есть места, где может просто не хватать 4G — и то попробуйте сейчас найти такое место в случае, если сеть оператора грамотно спроектирована. Пока 4G даёт возможность большому количеству людей иметь свои два мегабита в секунду. Поэтому стандарт 5G будет, но сказать, что произойдёт революция, в том числе с точки зрения устройств, нельзя.  Сериал от этого показываться быстрее не будет. Кроме того, из базовых станций 5G очень маленькая зона покрытия, всего сотни метров.

Каким вы видите место «Евросети» на рынке и для клиента через 10 лет?

— Я думаю, что более значимым, чем сегодня. Мы живём в виртуальном мире. Между виртуальным и реальным миром всегда есть связь, и в том числе, если надо поставить подпись или заплатить деньги, то не всегда это удобно делать безналичным способом. Поэтому должны быть места такой связи, и желательно, чтобы вам не надо было ехать через полгорода. С одной стороны, мы незаметны, но, с другой стороны, мы становимся такими же, как водопровод или Интернет: про него никогда не думаешь, пока он не выключится. Такова и наша роль: незаметная, но всем нужная.

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