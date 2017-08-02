С 3 августа 2017 года вкладчики Межтопэнергобанка в Новосибирске и в Новосибирской области могут открыть в Альфа-Банке депозит «Приветственный» с повышенным доходом до 7,6% годовых, рассказали в пресс-службе банка.

В Альфа-Банк запустили новый вклад «Приветственный» для вкладчиков Межтопэнергобанка. Вклад с ежемесячной выплатой процентов открывается на сроки 92 и 184 дня, минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Вместе с повышенным доходом клиенты смогут бесплатно воспользоваться услугами пакетов «Максимум+», «Комфорт+», «Оптимум+». Чем больше средств разместит в банке клиент, тем выше уровень обслуживания, и тем выше ставка по депозиту.

С 3 августа по 31 августа 2017 года клиенты Межтопэнергобанка могут воспользоваться данным предложением в любом отделении Альфа-Банка в Новосибирске при предоставлении банковской карты, договора банковского счета или вклада Межтопэнергобанка, либо справки о выплаченных суммах страхового возмещения из банка-агента.

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