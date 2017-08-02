Новосибирский депутат будет бороться с вычурными фасадами зданий

Депутат горсовета Дмитрий Прибаловец предложил ввести правила, которые бы устанавливали регламент по оформлению фасадов зданий и вывесок. У себя на странице в Facebook он назвал существующее оформление уродующим город.

В Новосибирске могут ввести правила оформления фасадов зданий и входных групп магазинов. Решением этого вопроса хочет заняться депутат горсовета Дмитрий Прибаловец. На своей странице в Facebook депутат выразил свое недовольство «аляповатым, неподходящим по цвету и архитектуре к фасадам зданий оформлением». В частности, сообщение Дмитрия Прибаловца касалось фасадов зданий по ул. Богдана Хмельницкого. Выяснилось, что власти в настоящее время никак не могут повлиять на наружное оформление коммерческих организаций.

«Решил, что надо что-то с этим делать, особенно в связи с грядущим признанием Богданки Достопримечательным местом Новосибирска. Попросил собрать в районной администрации совещание по этому вопросу с участием главного архитектора района. И на нем выяснилось, что ни район, ни город никаким образом не могут регулировать архитектурное или цветовое решение входных групп коммерческих заведений на первых этажах», — рассказал Прибаловец и отметил, что это все позволяет «уродовать город».

При этом депутат подчеркнул, что знает о наличии и других общегородских проблем: тротуары в плохом состоянии, лысые газоны, требующие ремонта фасады домов и ливневые канализации. Но в случае с нерегламентируемым оформлением фасадов депутат считает, что введение правил не требует больших вложений, а лишь — политической воли.

«Есть вопросы, которые, по сути, не требуют больших денег для их решения, а лишь политической воли — внесения изменений в правила благоустройства либо издания нормативно-правового акта, регулирующего и предъявляющего открытые и понятные правила к собственникам помещений на первых этажах по основным магистралям, в части внешнего вида их входных групп и покраски части их фасадов», — говорится в сообщении депутата.

В заключение Прибаловец написал, что занимается изучением вопроса около месяца и, несмотря на проблемы, связанные с регулированием этой сферы, когда зачастую предприниматели выигрывали спор по попытке контроля, депутат выразил желание попробовать решить вопрос.

«Есть уже договоренности на счёт такой работы и с департаментом архитектуры и градостроительства, и с профильной комиссией Совета депутатов. Попробуем», — подытожил депутат горсовета.

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