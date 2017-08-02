Итоговая стоимость строительства четвертого моста в Новосибирске составит 40,6 млрд руб

Генеральный директор АО «Центральный мост» Евгений Кожевников презентовал правительству Новосибирской области окончательный проект строительства четвертого моста через Обь.

По информации, озвученной на презентации, стоимость реализации проекта составит 40,6 млрд руб. При этом 26,2 млрд руб вложит федеральный бюджет. Еще 4 млрд руб потратит Новосибирская область — региональные деньги пойдут на подготовку площадки под строительство (в том числе снос и расселение 81 жилого дома). Остальные средства вложит инвестор. Напомним, что окончательную стоимость проекта должны были оценить эксперты.

Проект включает не только полуторакилометровый мостовой переход, но и дорожные развязки — в целом 5,1 км. Расчетная скорость движения транспорта по мосту — 100 км/час. «Проект сформирован на основе технического задания, которое в 2014 году было разработано и утверждено мэрией Новосибирска. Планировку разрабатывала рабочая группа департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, рассматривалось несколько вариантов. Сложность проектирования была в том, что правобережная часть является зоной плотной застройки, здесь большой объем коммуникаций, на которые нельзя воздействовать. Из-за этого выход на Красный проспект и улицу Большевистскую оказался невозможен. Поэтому выход на левый берег в соответствии с проектом планируется с улиц Ипподромской и Зыряновской, под железной дорогой», – пояснил размещение моста Евгений Кожевников (цитируется по сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области). Предполагается, что на левом берегу удастся уйти от кругового движения и светофорного регулирования, а все ближайшие улицы будут подключены к мосту в едином непрерывном цикле.

Напомним, что вскрытие конвертов с конкурсными предложениями по строительству моста произойдет уже 7 августа. Победитель будет определен в течение месяца. Решение о выделении средств на проект правительственная комиссия по транспорту приняла 30 мая. Для ведения работ 27 июня было создано ГКУ Новосибирской области «Мост». Стоит отметить, что новосибирская общественность и депутатский корпус высказывали сомнения в отношении многих аспектов проекта.

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