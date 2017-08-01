Экс-начальница Центра финансового обеспечения УМВД по Омской области обвинена во взятке

Следственный комитет РФ по Омской области сообщает, что было завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника Центра финансового обеспечения УМВД России по региону. Она обвиняется в получении взяток и превышении должностных полномочий.



Бывшей начальнице Центра финансового обеспечения УМВД России по Омской области Ирине Старовиковой предъявлено обвинение по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Следствие считает, что Ирина Старовикова обеспечивала победу компаний своего знакомого бизнесмена на торгах, проводимых для нужд УМВД. Причем делала это неоднократно. Предприниматель, в свою очередь, отблагодарил экс-руководителя подразделения МВД взяткой. Он передавал ей по 8% от суммы госконтракта. Всего таким образом обвиняемая получила больше 28 млн руб.

Материальный ущерб УМВД России по Омской области оценивается более чем в 95 млн руб.

Обвинительное заключение и уголовное дело направлены в прокуратуру региона для утверждения и направления в суд.

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