По итогам 2017 года рынок новых автомобилей Сибири вырос на 8,6%, что выше, чем в среднем по России (+7%). Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), оказавшиеся в распоряжении «КС».

В 1 полугодии 2017 года в СФО было продано порядка 40 тысяч автомобилей. Среди регионов в количественном отношении лидирует Кемеровская и Новосибирская области (по 19%), чуть меньше автомобилей реализовано в Красноярском крае (18%).

Если же рассмотреть прирост объемов реализации автомобилей в сравнении с 1 полугодием 2016 года, то можно утверждать, что лучше всего выправились продажи в Кемеровской области (+19%). В «середнячках» — Новосибирская (+8%) и Омская (+7,4%) области. В то же время ряд регионов продемонстрировал падение, например, Иркутская область (-4%).

Более подробно о распределении продаж по регионам СФО читайте в расширенном аналитическом обзоре «КС», который выйдет на текущей неделе.

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