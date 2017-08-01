Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске за пять млрд рублей заинтересовал Сбербанк и Газпромбанк. Это прозвучало в ходе пресс-конференции в «Интерфакс».

Сегодня на пресс-конференции с журналистами министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский рассказал о том, что к проекту строительства семи поликлиник в Новосибирске интерес проявляют крупные российские банки. Он выразил сомнение, что концессионерами 5-миллиардного проекта станут частные медицинские компании, отметив, что такие серьезные инвестиции готово вкладывать банковское сообщество.

Так, из 5,1 млрд рублей 2,8 млрд рублей будет направлено на строительно-монтажные работы, 1,4 млрд рублей — на приобретение оборудования. Из областного бюджета будет выделено в качестве гранта 1,5 млрд рублей, 574 млн рублей составит акционерный заем инвестора, 2,5 млрд рублей — коммерческий кредит, около 500 млн рублей — рефинансируемый кредит. Концессионеру после окончания строительства выплачивается плата концедента в размере 4,7 млрд рублей, но этот показатель будет торговаться на конкурсе в сторону уменьшения.

По словам замглавы областного минэкономразвития Льва Решетникова, проектом сильно заинтересован Сбербанк. Кроме него, интерес исходил от Газпромбанка. Он же рассказал, что поликлиники будут возведены за два года, и концессионер сможет их эксплуатировать 8 лет, после чего передаст правительству региона. По условиями соглашения предусматривается передача 5% площадей для их коммерческого использования концессионером.

Напомним, концессионера должны объявить в сентябре. В итоговый проект, к слову, вошли не все поликлиники, которых планировалось девять, но, как заявлял губернатор области Владимир Городецкий, поликлинику на ОбьГЭС построят в рамках отдельной концессии.

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