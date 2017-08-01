В Горном Алтае могут создать первый в России геопарк

В Кош-Агачском районе и в долине реки Чулышман планируют создать геопарк с международным признанием. Такую заявку в ЮНЕСКО подготовили Томский госуниверситет (ТГУ) совместно с администрацией Республики Алтай, Горно-Алтайским госуниверситетом и Русским географическим обществом.

В Республике Алтай может появиться первый в России геопарк. Соответствующая заявка направлено в ЮНЕСКО. Территорией для геопарка выбраны места, на которых имеются памятники природы. Это является одним из условий для придания местности статуса геопарка.

«Есть контингент путешественников, которые хотят увидеть уникальные места, и геопарки создаются для таких людей — статус геопарка подтверждает уникальность территории. По условиям в геопарке должно быть как минимум 54 памятника природы, но у нас их больше раз в десять. Геопарков, подтвержденных ЮНЕСКО, в России пока нет», — сказал журналистам директор международной исследовательской станции «Актру» ТГУ Сергей Астахов.

Он сообщил, что осенью статус должен утвердиться, когда в Горный Алтай приедет комиссия ЮНЕСКО. По словам Астахова, в геопарке будут древние тропы скифов, наскальные рисунки, «каменные грибы». Предполагается, что полученный международный статус наложит на алтайские власти определенные охранные обязательства памятников и поспособствует развитию туристической инфраструктуры.

Отметим, что территория уже имеет статус геопарка с 2016 года, однако пока только на уровне республики.

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