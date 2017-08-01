1 августа в Новосибирске состоялось техническое открытие ресторана Papa Carlo Romantica. Новое заведение запущено на Серебряниковской в помещении, где долгое время располагался ресторан «Русское застолье», а потом бар «Бизон».



Напомним, что Papa Carlo известна в Новосибирске благодаря двум тратториям ─ на Лазурной и на Красном проспекте, а также одноименной службе доставки. Новое заведение на Серебряниковской открылось в формате ресторана. По своим размерам оно гораздо больше траттории на Красном проспекте. Его площадь составила 280 кв.м., предусмотрено 75 посадочных мест. Ранее в этом помещении долгое время находился ресторан «Русское застолье», а потом бар «Бизон».

Меню заведения по большей мере идентично действующей траттории Papa Carlo на Красном проспекте, однако в нем есть несколько новых ассортиментных позиций, выведенных в отдельное меню, в частности новый вид пиццы.

Объем инвестиций в запуск заведения не называется. Предполагается, что заведение должно окупиться за год. Напомним, что изначально планировалось, что ресторан запустится уже в декабре 2016 года. Об этом в интервью «КС» говорил основатель Papa Carlo Денис Метаев. Пролонгация сроков связана с ремонтом и отделкой помещения, а также оформлением интерьера, которому уделялось самое пристальное внимание. В частности разработкой дизайна помещения занимался Себастьян Ликан ─ известный румынский художник, в настоящее время живущий в Сибири.

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