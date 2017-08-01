В июле субсидию минпромторга НСО получили три компании. Деньги будут направлены на приобретение оборудования и модернизацию производства.

Комиссия по развитию малого и среднего предпринимательства минпромторга по Новосибирской области рассмотрела 34 заявки на получение субсидий и выбрала три компании, которые теперь смогут получить компенсацию части затрат на приобретение нового оборудования и модернизацию производства. В пресс-службе правительства области уточнили, что общая сумма поддержки составила 17 млн рублей и была адресована ООО НПО «Цифровые регуляторы», ООО «НПМ» и ООО «Здоровое питание». Однако деньги, выделенные на поддержку, в ведомстве еще остались и там предложили провести дополнительный конкурс.

«В связи с остатком лимита бюджетных средств для городских и сельских поселений Новосибирской области с 10 по 14 августа 2017 года будет дополнительно объявлен конкурс на оказание финансовой поддержки в форме субсидирования части затрат организациям, работающим в сфере бытового обслуживания», — говорится в сообщении

В пресс-службе областного правительства напомнили и о другом конкурсе, итоги которого будут подведены в сентябре. Речь идет о конкурсе по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства, прием заявок на который был завершен на прошлой неделе.

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