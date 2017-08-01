Тарифы на тепло в Алтайском крае были завышены

Оказалось, что власти Алтайского края завышали тарифы на тепло. В ФАС рассказали, что суды трех инстанций подтвердили законность приказа службы о снижении тарифов.

ФАС России добилась снижения тарифов на тепловую энергию в Алтайском крае. Почти полтора года, с весны 2016-го длился спор между службой и властями, после того как в ходе мониторинга тарифов по субъектам РФ ведомство выявило превышение тарифов на тепло в Алтайском крае. Тогда ФАС предписала снизить тариф, но краевое управление по тарифам обратилось в суд, оказавшись несогласным с решением антимонопольщиков.

«Первая, апелляционная и кассационная инстанции подтвердили законность нормативного правового акта антимонопольной службы», — рассказала пресс-служба ФАС о результатах спора.

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