В Новосибирске предложили 1298 идей к 125-летию города

Оргкомитет завершил прием заявок на открытый конкурс «125 идей для Новосибирска». За два месяца горожане предложили почти 1300 идей.

Сбор заявок к конкурсу «125 идей для Новосибирска», в котором горожанам предлагалось подумать, что можно сделать полезного к 125-летию Новосибирска в 2018 году, завершен. Стартовал прием идей 1 июня и за два месяца удалось собрать 1298 предложений. Кстати, четыре дня назад, когда с поступившими идеями был ознакомлен мэр Новосибирска Анатолий Локоть, было зарегистрировано 1061 предложение.

Теперь настал второй этап конкурса: отраслевые (функциональные) и территориальные структурные подразделения мэрии должны провести внутреннюю экспертизу предложений в соответствии со сферой ведения и представить свои заключения в оргкомитет. Затем, до 25 августа комиссия сформирует список для открытого голосования по 50 идеям для города и 20 идеям для районов города. Выбраны будут 25 общегородских предложений и 10 идей для района. Голосование начнется с 1 сентября, а завершится спустя месяц — 1 октября

Из предложенных горожанами идей отметим создание сквера на месте рынка в районе Башни на проспекте Карла Маркса, установку в городе теплых остановок по концессионному соглашению, благоустройство набережной реки Нижняя Ельцовка, а также раскрашивание серых домов в черно-белый.

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