Минобрнауки РФ назначило НГУ ректора

В Министерстве образования и науки РФ подписали приказ о назначении Новосибирскому государственному университету ректора. Им остался Михаил Федорук.

Теперь стало окончательно известно, кто будет управлять НГУ. Ранее источники «КС» сообщали, что ректором университета, вероятнее всего, останется Михаил Федорук. Сегодня эта информация подтвердилась. Пресс-служба НГУ опубликовала релиз, в котором говорится, что приказ о назначении опубликован Министерством образования и науки РФ.

«1 августа 2017 года приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июля 2017 года № 12-07-03/120 на основании решения Аттестационной комиссии Минобрнауки России Михаил Петрович Федорук назначен ректором Новосибирского государственного университета», — следует из сообщения.

Заметим, что Михаил Федорук займет этот пост во второй раз. Так, он был избран ректором первый раз в 2012 году. За это время университет стал лидером федеральной программы повышения конкурентоспособности ведущих российских вузов (Проект 5-100). Благодаря реализации проекта, в 2014 году в университете созданы новые лаборатории и центры, заработали англоязычные программы для иностранных студентов, существенно возросла академическая мобильность и публикационная активность сотрудников.

«За последние несколько лет НГУ стал одним из российских вузов лидеров в мировых рейтингах и стабильно входит в тройку лучших вузов России», — отметили работу ректора в университете.

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