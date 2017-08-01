Из Новосибирска в Когалым и обратно теперь можно улететь по субсидированному тарифу, рассказали в пресс-службы аэропорта Толмачево. Продажа билетов уже запущена.

Вновь расширен перечень региональных маршрутов из новосибирского аэропорта Толмачево, субсидируемых государством. На этот раз субсидию получила авиакомпания «Ангара» на направление Когалым – Новосибирск – Когалым. Полеты начнутся 20 августа и затем каждое воскресенье, но продажа билетов, судя по сообщению на сайте «Ангары», началась уже 25 июля. Стоимость билета составила чуть больше 5,5 тыс. рублей. На то, чтобы добраться из Новосибирска до города в Ханты-Мансийском автономном округе, где размещены основные производственные мощности ООО «Лукойл-Западная Сибирь», потребуется не более двух часов.

«Вылет рейса ИК 897 из Новосибирска в 11:00, обратный рейс ИК 898 вылетает из Когалыма в 12:10. Указано местное время. Рейсы будут выполняться на самолёте Ан-148-100, вмещающем 75 пассажиров», — уточнили в пресс-центре Толмачево.

Напомним, что недавно стало известно об открытии с 30 сентября прямого рейса из Новосибирска в Красноярск по низкому тарифу.

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