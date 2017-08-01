Предприятие, находящееся на грани банкротства, незаконно взяло кредит на сумму более 235 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

В Новосибирске приговорили к лишению свободы на три года руководителя ОАО «Баганский элеватор» Анатолия Гвоздева за предоставление ложных сведений при получении кредита. Кредит был взят на сумму более 235 млн рублей у Россельхозбанка в 2011 году. Прокуратура Новосибирской области уточняет, что средства были использованы не на связанные с кредитованием цели, а по своему усмотрению. Кроме того, Гвоздев предоставил банку ложные сведения о финансовом состоянии предприятия. Так, «Баганский элеватор» находился на грани банкротства, и в 2013 году эта процедура была начата. Спустя три года, в 2016 году, предприятие признали банкротом и ликвидировали. Россельхозбанк таким образом не досчитался около 186 млн рублей. Предприниматель свою вину отрицал.

Однако отметим, что полученное наказание в виде трех лет лишения свободы считается условным с испытательным сроком два года. Приговор не вступил в законную силу.

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