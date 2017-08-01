В Новосибирске вандал повредил памятник Николаю II

На территории собора во имя Александра Невского сегодня ночью был поврежден памятник Николаю II, воспринятый частью новосибирцев неоднозначно. Сообщение об акте вандализма появилось на «АСТ-54».

Памятнику Николаю II цесаревичу Алексею сегодня ночью были нанесены удары топором. Скульптура получила повреждения в районе груди. В частности, сильно повреждена оказалась голова цесаревича Алексея. Вандал, как сообщают очевидцы «АСТ-54», был задержан по горячим следам вневедомственной охраной. Обстоятельства выясняются сотрудниками полиции, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, памятник российскому императору появился в Новосибирске в середине июля. При этом его установку не согласовывали с властями и не выносили на общественные обсуждения, что впоследствии вызвало споры среди части горожан.

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