В Томске состоялось официальное открытие первого в городе дилерcкого центра японской марки Lexus группы компаний «Элке-Авто». Площадь салона, построенного в соответствии с новыми корпоративными стандартами Lexus 2020, составила 1 610 кв.м., из которых шоу-рум занял 866 кв.м.

Как ранее сообщал «КС», «Элке Авто» приобрела и оформила в собственность земельный участок на улице Елизаровых в 2013 году, а в 2015 году было получено разрешение на строительство.

По данным дистрибьютора марки общая площадь дилерского центра составила 1 610 кв.м. Шоу-рум занимает 866 кв.м. Сервисная зона включает шесть постов. Штат сотрудников нового предприятия — 35 человек.

Новый салон построен в соответствии с новой концепцией корпоративных стандартов Lexus 2020, в том числе предусматривающей наличие цифрового шоу-рума с интерактивными экранами в клиентской зоне. Они призваны познакомить гостей с брендом и его ценностями, а также позволить клиентам наблюдать за ремонтом своего автомобиля в режиме онлайн. Также, по данным дистрибьютора, в дилерском центре предусмотрена зона отдыха клиентов, которая создавалась согласно принципам традиционного японского гостеприимства омотенаши.

Напомним, что группа компаний ELKE берет свое начало в 1999 году с открытия первой одноименной АЗС на Кузовлевском тракте. В 2007 году в Томске был открыт официальный дилерский центр Toyota, а в 2013 году к группе компаний присоединился официальный дилер Mazda. Также компании принадлежат 12 автозаправочных станций «Элке Авто». Всего в группе компаний работает порядка 300 человек. Основателем группы компаний является известный томский бизнесмен Виктор Маршев.

Церемония открытия началась с традиционного перерезания красной ленты, в котором приняли участие вице — президент ООО «Тойота Мотор» Сюито Сан, учредитель группы компаний ELKE Виктор Маршев, генеральный директор ООО «Элке Авто» Ольга Назаревич и заместитель Губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин. Кроме того, за час до начала официальной церемонии открытия рядом с дилерским центром был высажен кедр. Его сорт уникален и получил название Lexus, присвоенное ему в честь открытия салона.

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