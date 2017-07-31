Сдан первый в Новосибирской области объект, отремонтированный по проекту «Безопасные и качественные дороги»

Первым объектом в Новосибирской области, который был отремонтирован в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» стала автодорога «Новосибирск – Аэропорт Толмачево». Дорога была принята 31 июля.

«Это объект регионального значения, по данному участку дороги осуществляется перевозка детей, а также движение пассажирского транспорта. Здесь также наблюдается значительный поток грузового автотранспорта. При этом автомобильная дорога на ремонтируемом участке имела предельно изношенное асфальтобетонное покрытие, разрушение покрытия посадочных площадок и бордюрного камня. Именно поэтому данный участок автодороги был включен в приоритетный проект», – прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы правительства региона.

На 2,6 км этой дороги было сделано покрытие. Также отремонтировано 10 остановок общественного транспорта. Работы были выполнены с опережением графика на месяц. Лабораторный контроль доказал соответствие качества работ.

На ремонт ушло 54,3 млн руб. Это средства областного и федерального бюджетов. В целом же по проекту в 2017 году в Новосибирскую область был направлен 1 млрд руб. федеральных денег. Софинансирование регионального бюджета составило чуть больше 1 млрд руб. А муниципальных — 236,5 млн руб. На сегодняшний день работы в рамках проекта ведутся еще на 59 объектах Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что Федеральные чиновники высоко оценили реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирске. В июне работы в Новосибирске проинспектировала комиссия во главе с руководителем Росавтодора Романом Старовойтом. Большое значение данному проекту придает полпред в СФО Сергей Меняйло.

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