Полномочия министерства будут расширены. Теперь оно будет предоставлять 104 государственные услуги. «КС» провел опрос и узнал, как читатели издания относятся к реформе региональной власти.



Правительство Новосибирской области утвердило проект положения о новом министерстве труда и социального развития региона сегодня на заседании. Документ был опубликован еще 19 июля.

На заседании правительства выступил заместитель губернатора Александр Титков. Он заявил, что положение содержит все направления деятельности и функции упраздняемых региональных министерства социального развития и министерства труда, занятости и трудовых ресурсов. Исключение составляют функции по управлению системой среднего профессионального образования, дополнительного образования детей на территории региона — они были переданы министерству образования, науки и инновационной политики.

В сферу полномочий нового министерства попадают труд и занятость населения, социальная защита и соцобслуживание граждан, обеспечение прав инвалидов и создание доступной среды, а также демографическая политика, область опеки и попечительства, организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних. Кроме того оно будет регулировать отдых и оздоровление отдельных категорий граждан и осуществлять ряд контрольно-надзорных функций.

«Новым министерством будет организовано предоставление 104 государственных услуг, 13 из которых – в сфере труда и занятости, 10 – в сфере опеки и попечительства, 81 – различные выплаты отдельным категориям граждан», — цитирует Александра Титкова пресс-служба правительства НСО.

Положение о новом министерстве дополнено полномочием по осуществлению государственного контроля за обеспечением доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для людей с ограниченными возможностями здоровья. А также — по надзору за предоставлением услуг в сфере социального обслуживания. Кроме того, в функции ведомства входит координация внедрения в регионе Единой государственной информационной системы социального обеспечения и организация ее дальнейшего функционирования.

«Важно сохранить все полномочия и функции упраздняемых министерств, в том числе не потерять такую функцию, которая эффективно реализовывалась в минтруда — взаимодействие с реальным сектором экономики на предмет востребованности кадрового потенциала», — прокомментировал губернатор Владимир Городецкий.

Напомним, постановление об изменении структуры правительства Новосибирской области было подписано Владимиром Городецким 4 июля. Решение об объединении министерств вызвало широкий общественный резонанс. Подробнее о запланированных изменениях можно прочитать в интервью Александра Титкова — заместителя губернатора, курирующего социальный блок.

Кстати, «КС» провел опрос среди своих читателей, где предложил им высказать мнение об объединении министерств. Большинство участников выразили неуверенность в том, что «слияние» поможет хоть как-то усовершенствовать систему управления власти в Новосибирской области (33% голосов). А 26% проголосовавших, напротив, посчитали данный шаг оправданным. 15% читателей уверены, что реформа была затеяна ради снятия министра социального развития Сергея Пыхтина. А еще 11% сказали, что работающую систему лучше лишний раз не трогать. При этом всего 4% решили, что социальный блок функционирует отлично и ничего менять не нужно.

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