«Дыра» в капитале банка «Югра» превысила 7 млрд рублей

У лишившегося 28 июля лицензии банка «Югра» Центральный банк России оценил отрицательный капитал в более чем 7 млрд рублей, передает РИА Новости.

Многомиллиардная «дыра» обнаружилась в капитале банка «Юрга». По информации Банка России, на 22 июля текущего года отрицательный капитал составлял 7,04 млрд рублей.

«В результате произведенных временной администрацией корректировок в бухгалтерском учете в Банк России представлена отчетность банка «Югра» по состоянию на 22 июля 2017 года, отражающая реальные последствия формирования резервов в требуемом объеме и фактическую утрату собственных средств капитала, значение которых составило минус 7,04 миллиарда рублей», — сообщил регулятор.

Напомним, банк, занимавший 29-е место в списке банков РФ по размеру активов, был лишен лицензии в пятницу, 28 июля. Тогда ЦБ отмечал, что у банка выявлена полная утрата капитала и сокрытие реальной финансовой ситуации.

Тем временем руководство и собственник банка «Югра» считают отзыв лицензии «эмоциональным давлением» на клиентов. Бывший председатель правления компании Дмитрий Шиляев заявил, что будет отстаивать свою позицию. Кроме того, Шиляев винит Агентство по страхованию вкладов в разрушении 30-миллиардного капитала банка и создании в нем «дыры». Это, по его мнению, и дало формальные основания для отзыва лицензии.

Однако решение ЦБ поддержала Ассоциация региональных банков России, опубликовав на своем сайте сегодня сообщение для СМИ, в котором говорится, что ассоциация согласна с действием регулятора по отношению к банку «Югра».

«Допускаем, что в случае с банком «Югра» качество активов или другие факторы не позволяли оздоровить банк. Мы поддерживаем Банк России в его стремлении к оздоровлению и очищению банковской системы. Считаем, что в случае с банком «Югра» идет нормальная профессиональная работа мегарегулятора», — подчеркивается в сообщении.

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