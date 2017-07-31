За 6 месяцев 2017 года объем выданных Новосибирским филиалом Россельхозбанка кредитов составил 7,9 млрд рублей. В филиале рассказали об итогах первой половины текущего года.

Общий кредитный портфель Новосибирского филиала Россельхозбанка на 1 июля 2017 года достиг 23 млрд рублей, из которых 17,7 млрд — кредитный портфель юридических лиц. Собственная ресурсная база филиала составила 15 млрд рублей, в том числе 6,4 млрд рублей – средства физических лиц. Клиентами Новосибирского филиала Россельхозбанка являются 4,8 тыс. предприятий и организаций, а также более 77 тыс. физических лиц.

В сегменте розничного кредитования одной из основных точек роста стала ипотека. За первое полугодие 2017 года филиал выдал по ипотечным программам более 200 ипотечных кредитов на сумму 370 млн рублей.

Одним из приоритетных направлений работы остается финансовая поддержка АПК Новосибирской области — на финансирование сельского хозяйства региона с начала года было направлено 4,8 млрд рублей, из них 2,2 млрд выдано с использованием механизма льготного кредитования. Доля банка на рынке финансирования сезонных работ в Новосибирской области на 1 июля 2017 года достигла 96,9%.

По словам директора регионального филиала Россельхозбанка Станислава Тишурова, до конца текущего года основными приоритетами в работе будут являться обеспечение финансирования уборочной кампании, рост ключевых показателей бизнеса и повышение его эффективности, а также работа по реализации инвестиционных проектов в сфере АПК.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter