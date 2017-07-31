В Новосибирске приступили к благоустройству набережной Оби

 
 
Фото: facebook.com

В понедельник, 31 июля подрядчик приступил к строительным работам на Михайловской набережной. Сегодня там снимают старый асфальт.

Работы по благоустройству новосибирской набережной начались сегодня – 31 июля. Об этом корреспондент «КС» узнал из сообщения на странице в Facebook начальника департамента спорта, культуры и молодёжной политики мэрии Анны Терешковой.

Судя по видеороликам, которые разместила Анна Терешкова, строители сегодня установили забор и начали снимать верхний слой асфальта. Работает на площадке, напомним, компания «Перлит-Строй», выигравшая конкурс на благоустройство набережной Оби за 120 млн рублей. Благоустройство будет проходить по проекту московского КБ «Стрелка» и новосибирского «Адаптик-А».

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