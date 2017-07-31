Модульные почтовые отделения установит «Почта России» в селах Новосибирской области. Место размещения для первого уже найдено.

Почтовые вагончики, иди модульные отделения, установят на территории новосибирских поселков. Первый разместится в селе Кудельный Ключ в Тогучинском районе, место размещения двух других пока выбирают, рассказала пресс-служба сибирского филиала Почты России.

Как описали в пресс-службе почтового оператора, отделение имеет для обслуживания все то же необходимое, что и отделение почты, находящееся в здании. В модульном отделении будет рабочее место оператора и помещение для приема посетителей. Доступны будут услуги получения и отправки писем и посылок, выдача пенсии и отплата коммунальных платежей.

«Модульные отделения являются оптимальным решением для сельской местности, если в населенном пункте нет подходящих помещений. Их можно устанавливать как временно, на период ремонта основного отделения, так и постоянно. Срок службы модуля превышает пятнадцать лет», — рассказала о плюсах нового проекта заместитель директора сибирского филиала Почты России Мария Новолокова.

Помимо установки в селах, по словам директора сибирского филиала, модули можно устанавливать и в Новосибирске, в тех местах, где не хватает почтовых отделений.

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