Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин просил депутатов подписываться за оппозиционеров

Зарегистрированный кандидатом на грядущие выборы губернатора Томской области Сергей Жвачкин поддержал муниципальный фильтр и поблагодарил депутатов, отдавших свою подпись за конкурентов.

О необходимости сохранения муниципального фильтра сказал врио губернатора Томской области и кандидат на предстоящие выборы главы региона Сергей Жвачкин на встрече с журналистами в поездке в один из муниципальных районов области. По словам Жвачкина, муниципальный фильтр помогает «отсечь людей, не причастных к жизни и развитию региона», однако такая система не должна мешать представителям парламентских партий, в том числе и оппозиции «Единой России».

«Я убежден, что все парламентские партии, которые представлены сегодня в думе, должны проходить фильтр и иметь возможность участвовать в выборах. Поэтому благодарю тех томичей, которые хотели отдать голос за меня, но отдали его по моей просьбе другим партиям», — сказал журналистам кандидат в губернаторы.

Отметим, в том, что голоса были отданы и от представителей других партий, признавался кандидат от ЛДПР Алексей Диденко.

Ранее в предвыборной гонке на пост главы другого региона Сибири выдвиженец от КПРФ назвал муниципальный фильтр «политической дубиной».

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter