В июле цены на вторичном рынке недвижимости Новосибирска снизились

В июле 2017 года в Новосибирске средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке квартир показала отрицательную динамику.

Общее снижение стоимости квадратного метра на вторичке Новосибирска составило 0,26 %, (58,73 тыс. руб. за 1 кв. м). Таким образом, цены достигли уровня марта 2017 года, сообщают в агентстве недвижимости «Жилфонд».

«Последние полгода тренд на снижение сменился колебанием средних цен, – комментирует руководитель офиса АН »Жилфонд» Сергей Ежак. – За последние семь месяцев средние цены уже трижды оказывались то в плюсе, то вновь уходили в минус. С учётом того, что с начала года цены снизились на 0,89 %, и отсутствует компенсирующий инфляцию рост, пока рано говорить о восстановлении или стабильности рынка вторичной недвижимости. Мы предполагаем, что в данном состоянии рынок будет находиться до конца третьего квартала текущего года».

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