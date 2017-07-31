По итогам прошлого года АО «Алтайвагон» увеличило чистый убыток в 12 раз, несмотря на рост производства, пишет «Интерфакс».

Чистый убыток АО «Алтайвагон» по итогам 2016 года составил 2,6 млрд рублей, в то время как у предприятия наблюдался рост производства и незначительное падение выручки менее чем на 1%. Так, за 2016 год «Алтайвагон» выпустил почти в полтора раза больше вагонов, чем годом ранее, но при этом получил убыток от продаж в размере более 1 млрд рублей.

«Годом ранее прибыль от продаж достигала 56,8 млн», — приводит данные финансового состоянии компании «Интерфакс».

Судя по информации агентства, с каждым годом убытки предприятия только увеличиваются на протяжении уже трех лет. В 2015 году они выросли в 9,3 раза и достиг 215,5 млн рублей, а выручка снизилась в 1,6 раза. В нынешнем году, по словам генерального директора ХК «СДС-Маш» Александра Мирошника, контролирующего алтайское предприятие, завод вновь увеличит объемы производства.

В июне сообщалось, что «Алтайвагон» может войти в госкорпорацию «Ростех». Такими сведениями располагал пресс-центр правительства региона со ссылкой на вице-премьера Алтайского края Виктора Мещерякова.

«Достигнута договоренность, что «Алтайвагон» войдет в «Ростех». Нам от этого будут только плюсы. Такая договоренность существует между собственниками «Алтайвагона» и «Уралвагонзавода», — цитировал пресс-центр чиновника.

Мещеряков отмечал, что за шесть лет краевое правительство «три раза спасало» завод, а вхождение в госкорпорацию облегчит работу властей с «Алтавагоном».

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