Компания «Рено Россия» не продлила действие дилерского договора со своим партнером в Кузбассе — компанией «Гранд Моторс». Информацию об этом «КС» подтвердили двое действующих дилеров марки, а также источник, близкий к «Гранд Моторс». Примечательно, что учредителем этой компании является известный новокузнецкий миллиардер, бывший вице-президент холдинга «Сибуглемет» Александр Щукин. В настоящее время он находится под следствием по делу о вымогательстве 51% акций разреза «Инской».

Александр Щукин родился 26 ноября 1950 года в городе Осинники Кемеровской области. В 1985 году окончил Московский горный институт. С 1994 года — владелец шахты «Полосухинская», в 1999 году передал ее в состав холдинга «Сибуглемет», войдя в состав акционеров компании. С 2003 года — вице-президент «Сибуглемета». В 2010 году из-за конфликта с партнерами вышел из совместного бизнеса, забрав шахту «Полосухинская». В январе 2013-го стал одним из учредителей ООО «ПТК «Уголь». В декабре 2013 года выкупил шахты «Грамотеинская» и «Тагарышская». Владеет группой «Запсибуголь» и рядом других компаний, в том числе строительной компанией и группой автодилерских предприятий в Новокузнецке и Кемерове. В числе активов Щукина также Новокузнецкий коммерческий инновационный банк (20,5%). В списке богатейших бизнесменов по версии Forbes занимал 195-е место с состоянием $0,4 млрд.

Стоит отметить, что до недавнего времени официальными дилерами Renault в Кемерове являлись «Гранд Моторс» и «Сибинпэкс». Последняя получила дилерство французской марки в 2015 году.

По данным источников «КС», «Гранд Моторс» с 21 июля утратил свой статус в связи с непрохождением соответствующих авторизационных процедур у дистрибьютора. Информацию об этом подтвердил источник, близкий к компании, а также топ-менеджеры двух действующих сибирских дилеров Renault.

Напомним, что ранее принадлежащие Александру Щукину компании закрыли в 2015 году шоу-румы салонов Peugeot и Volvo в Кемерове, а также в 2014-2016 годах дилерские центры BMW в Кемерове и Новокузнецке.

Бизнесмен также является учредителем компаний «Флай моторс» (официальный дилер Nissan в Новокузнецке), «Кузбассавтоцентр» (официальный дилер Ford в Новокузнецке).

Согласно информации АЕБ, в 1 полугодии 2017 года Renault официально продала в Кемерове 413 новых автомобилей (5-ое место). Для сравнения: за этот же период в Иркутске было реализовано 368, а в Барнауле — 232 автомобиля Renault.

Александр Щукин является фигурантом дела о вымогательстве 51% акций разреза «Инской». Как ранее сообщал «КС», Александр Щукин в начале 2017 года написал явку с повинной и сообщил, что в 2014 году дал взятку в виде автомобиля BMW X5 главе следственного управления следственного комитета региона Сергею Калинкину, который в настоящее время отстранен от должности в рамках указанного уголовного дела и находится под стражей.

Вместе с тем, по словам топ-менеджера одного из сибирских дилеров Renault, ситуация с «Гранд Моторс», вероятнее всего, не связана с делом вокруг разреза «Инской», а также лично с Александром Щукиным. По его информации, решение дистрибьютора продиктовано исключительно результатами деятельности «Гранд Моторс» и было прогнозируемым. «По моему опыту могу предположить, что все дело в том, что у представителей господина Щукина нет понимания партнёрства дилер-производитель. Из-за этого могут происходить невыполнение обязательств, нарушение сроков, и т.д. Все это пагубно может влиять на бизнес», — отмечает бывший топ-менеджер одного из автодилерских предприятий Александра Щукина на условиях анонимности.

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