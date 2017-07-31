Компания «Живая вода» продает свой актив в Маслянинском районе. Объявление было размещено на сайте по продаже бизнеса «Альтера Инвест».

Четверть миллиарда рублей просят собственники компании «Живая вода» за готовый бизнес по производству артезианской воды высокой ценовой категории «Салаир». Именно ООО «Живая вода» как владелец указано на сайте воды «Салаир». Предприятие располагается на участке площадью 15 тыс. кв. м в Маслянинском районе Новосибирской области в селе Егорьевское. В сумму 250 млн рублей, согласно информации в размещенном объявлении на сайте «Альтера Инвест», входит скважина глубиной 1075 метров, наливная станция, долгосрочная лицензия, сертификация, участок и располагающиеся на нем помещения, площадь которых 1,5 тыс. кв. м.

Причиной продажи проекта собственники, владеющие также «Сибирским источником», назвали необходимость дополнительных средств для развития другого бизнес-проекта.

Выпускаемая на заводе продукция позиционируется как вода элитного класса, разливаемая в стеклянную емкость с оригинальным дизайном. Ее продажа на 95% ориентирована на экспортные поставки в Китай, ОАЭ, Саудовскую Аравию, говорится в объявлении. Однако отметим, что, по словам брокера, общая сумма вложений при развитии данного бизнеса оценивается в сумме 430 млн рублей

По данным «ЕГРЮЛ», «Живой водой» владеет Галина Попова. Ей принадлежит 100% предприятия. Она же является учредителем ООО «Сибирский источник» и ООО «Сибирский источник-1». Компании принадлежала марка минеральной воды Family Spring.

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