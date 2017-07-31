В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении авиаперевозчика

После проверки авиакомпании «Бурятские авиалинии» транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении местного авиаперевозчика. Причиной послужила невыплата заработной платы 28 работникам.

В пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщили о возбуждении уголовного дела по факту невыплаты заработной платы в бурятской авиакомпании. Речь идет об авиакомпании «Бурятские авиалинии», руководство которой задолжало 28 сотрудникам 4,7 млн рублей.

«Денежные средства в авиакомпанию поступали, однако расходовались на иные, не производственные цели, в том числе — без предоставления подтверждающих произведенные расходы документов», — рассказали в пресс-службе надзорного органа.

Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности). За расследованием дела установлен надзор.

Напомним, в феврале Росавиация аннулировала лицензию «Бурятских авиалиний». Это произошло из-за выявления эксплуатации судов с истекшим ресурсом двигателей.

«Это грубейшее нарушение норм летной годности напрямую влияет на безопасность полетов и может быть причиной серьезного авиационного происшествия вплоть до катастрофы», — говорилось в решении ведомства.

Изначально компания сообщала СМИ, что намерена обжаловать решение, но позже делать этого не стала.

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