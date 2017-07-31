Выдвинутого «Единой Россией» на выборы губернатора Томской области Сергея Жвачкина зарегистрировала избирательная комиссия региона. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В Томской области избирательная комиссия начала регистрировать первых кандидатов на выборы губернатора региона. На сайте облизбиркома говорится, что на выборы зарегистрирован нынешний врио главы региона Сергей Жвачкин – выдвиженец от «Единой России». Он, напомним, сдал все необходимые для регистрации документы первым.

Однако поступили и первые отказы заявившимся на выборы. Так на сайте сообщается, что в регистрации отказано Олегу Федосееву, которого выдвигала партия «Коммунисты России».

«Избирательная комиссия Томской области приняла решение отказать в регистрации Олегу Геннадьевичу Федосееву, выдвинутому Томским областным отделением политической партии «Коммунисты России», в связи с не представлением необходимых для регистрации документов в установленный законом срок (18 часов 26 июля 2017 года)», — говорится в решении избиркома.

В текущий момент избирком рассматривает документы других претендентов на управление Томской областью: от КПРФ — Натальи Барышниковой, от «Справедливой России» — Александра Ростовцева, от ЛДПР – Алексея Диденко.

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