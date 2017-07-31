Компания Hyundai намерена в 2017 году найти дополнительных партнеров в ряде городов Сибири, среди которых Омск, Красноярск, Томск и Иркутск. Соответствующая информация размещена на сайте дистрибьютора марки.

На сегодня официальными дилерами Hyundai в Омске являются двое крупных местных мультибрендовых игроков — ГК «Евразия Моторс» (также официально представляет Nissan, Datsun, Mitsubishi, Peugeot, Citroen, Volkswagen, Renault, Ford) и ГК «Феникс Авто» (также официально представляет Skoda, Subaru, Suzuki). В 1 полугодии 2017 года по данным АЕБ в Омске было продано 426 новых автомобиля Hyundai (4-ое место в общем рейтинге).

В свою очередь в Красноярске единственным официальным дилером Hyundai в настоящее время является «Медведь-Холдинг» (также официально представляет Volkswagen, Skoda, Peugeot, BMW, Mitsubishi, Citroen, Suzuki, Lada), запустивший в городе 2 дилерских центра марки. В 1 полугодии 2017 года по данным АЕБ в Красноярске было продано 724 новых автомобиля Hyundai (2-ое место).

В Иркутске единственным официальным дилером Hyundai является ГК «Россо» (также официально представляет Volkswagen, Skoda, Audi, Mitsubishi). В 1 полугодии 2017 года по данным АЕБ в Иркутске было продано 333 новых автомобиля Hyundai (6-ое место).

В Томске партнером марки является ГК «Автосан» (также официально представляет Nissan и Renault), однако в 1 полугодии текущего года дилер уже не закупал автомобили у дистрибьютора. В настоящее время группа компаний занимается сервисным и гарантийным обслуживанием автомобилей Hyundai на территории Томской области.

Также Hyundai отдельно ищет дилеров по своей премиальной марки Genesis. В 2018–2020 годах дистрибьютор хочет открыть до 45 шоу-румов в России для своей премиум-марки. По данным АЕБ, в 1 полугодии 2017 года в Сибири было официально продано 17 новых автомобилей Genesis.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter