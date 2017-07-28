Мэр Анатолий Локоть познакомился с предложениями горожан, поступившими на конкурс «125 идей для Новосибирска».



Среди идей: установка самой длинной скамейки в России (220 м). Ее предлагается установить в Тимирязевском сквере. Кстати, сейчас в этом районе ведется благоустройство территории.

«Курс на благоустройство, на то, чтобы улучшать окружающую городскую среду, который взяла СК «Русь», должен стать примером для застройщиков. В городе есть удачные примеры комплексной – в основном в отдалённых жилых массивах. Здесь же – на ул. Тимирязева – благоустройство проводится в сложившейся инфраструктуре одного из центральных районов Новосибирска. Застройщик оформил входную зону Тимирязевского сквера, кроме того, у нас есть договорённость, что компания продолжит благоустроительные мероприятия, в том числе и в прилегающем к домам Тимирязевском сквере», – прокомментировал Анатолий Локоть.

В целом на сегодняшний день на конкурс «125 идей для Новосибирска» уже поступило 1061 предложение.

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