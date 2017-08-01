В июле 2017 года наибольший интерес аудитории портала вызвали следующие публикации.

Валентина Матвиенко назвала сроки, когда решат проблему дольщиков в Новосибирской области

По словам председателя Совфеда, проблема обманутых дольщиков в Новосибирской области решится к концу 2019 года.

Межтопэнергобанк официально заявил о нехватке доступной ликвидности

После того как в СМИ появилась информация об угрозе отзыва лицензии у банка, входящего в топ-100 российских банков, в пресс-службе МТЭБ сделали официальное заявление.

Путин уволил начальника ГУ МВД по Кемеровской области

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, согласно которому от должности начальника Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Кемеровской области отстранен генерал-лейтейнант полиции Юрий Ларионов. Этим же указом уволены еще несколько руководителей силовых структур.

Новосибирск станет постоянной площадкой для проведения конгресса женщин стран ШОС и БРИКС

3-4 июля в Новосибирске прошел конгресс женщин стран ШОС И БРИКС. Темой конгресса стала «Роль женщины в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании, культуре». В мероприятии приняла участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Александр Титков: «Я убеждал Сергея Иосифовича: нет против него заговора»

Каким будет создаваемое региональным правительством министерство труда и соцзащиты Новосибирской области? Кто может его возглавить? Как реформа связана с Сергеем Пыхтиным? Что предложат нынешним руководителям ликвидируемых ведомств? Не слишком ли «перегружен» социальный блок и насколько обоснованы претензии к областному минздраву? На эти и другие вопросы в интервью «Континенту Сибирь» ответил заместитель губернатора Новосибирской области, курирующий в правительстве социальные вопросы, Александр Титков.

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