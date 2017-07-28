Окружная избирательная комиссия 21 решила не регистрировать на довыборы в законодательное собрание Новосибирской области самовыдвиженца, руководителя регионального штаба Навального Сергея Бойко.

28 июля — последний день регистрации кандидатов на участие в дополнительных выборах в областное заксобрание по округу № 21 (Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). Только что завершилось заседание окружной избирательной комиссии, на которой, как ранее сообщал «КС», должны были быть приняты последние решения по выдвиженцам. Надежду Ланцову от «Справедливой России» зарегистрировали. Независимого кандидата Сергея Бойко ОИК до кампании не допустила.

Основанием для отказа ОИК послужили подписные листы. Для допуска нужно, чтобы недостоверными были признаны менее 35 из отобранных для проверки 350 подписей. Представители комиссии «отбраковали» 71. Как пояснила корреспонденту «КС» председатель ОИК Светлана Цеханович, Сергей Бойко может обжаловать решение в вышестоящих инстанциях, в облизбиркоме, Центральной избирательной комиссии РФ или в суде.

В беседе с корреспондентом «КС» Сергей Бойко сообщил, что намерен оспаривать решение в облизбиркоме, а затем в ЦИК. Он выразил сомнение в достоверности заключений графолога и УФМС, на основании которых часть подписей были признаны недействительными.

«Например, говорили, что две подписи поставлены одной рукой. Мы принесли заявления от подписавшихся, комиссия не стала их рассматривать, аргументировав это тем, что у них «нет основания не доверять экспертам»». Мы принесли копии паспортов избирателей, записали видео с избирательницей, которая подтверждала, что подписывалась. Но комиссия это не учла. Единственная подпись, которую нам зачли — это подпись избирателя, сменившего прописку», — рассказал Сергей Бойко.

Таким образом, до довыборов в заксобрание на округе допущены пятеро кандидатов. Президент АО «Трансервис» Александр Бойко («Единая Россия»), советник мэра Новосибирска, бывший глава департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска и экс-депутат трех созывов ЗС Сергей Клестов (КПРФ), спортивный директор автономной некоммерческой организации «Новосибирская академия смешанных единоборств» «Ястреб» Илья Кононыхин (ЛДПР), журналист, руководитель новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов («Родина») и член «ЖКХ-контроль», член общественного совета при региональном министерстве ЖКХ и энергетики Надежда Ланцова («Справедливая Россия»).

Вчера отказ в регистрации получил Виктор Куршин от партии «Коммунисты России», которую новосибирский обком называл спойлером, а самого кандидата и подписи за него «фальшивым». Ранее заместитель директора ООО «Бюро Судебных Решений» Вячеслав Мельников от партии «Ветеранов России» не представил необходимые документы.

Напомним, что подписная кампания обязательна для всех кандидатов, кроме представителей «Родины», «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

10 сентября пройдут довыборы в законодательное собрание Новосибирской области (округ № 21 Заельцовский и Железнодорожный районы Новосибирска). Они проводятся, так как коммунист Артем Скатов сдал мандат, когда ушел в вице-мэры.

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