У банка «Югра» отозвана лицензия

Сегодня Центробанк опубликовал сообщение об отзыве лицензии у одного из крупнейших банков России.

Согласно данным отчетности, по величине активов ПАО БАНК «ЮГРА» на 01.07.2017 занимало 29 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк «Югра» больше не сможет осуществлять финансовые операции: его лицензия была отозвана сегодня, 28 июля.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 28 июля 2017 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО БАНК «ЮГРА»», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

В пояснении присутствует критика бизнес-модели банка, когда кредитование осуществлялось тем лицам, масштабы деятельности которых не соответствовали объему полученных кредитов. Кроме того, как заявляют в ЦБ, у тюменского банка неоднократно выявлялись нарушения.

«Надзорным органом в деятельности кредитной организации неоднократно выявлялись операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, сомнительные транзитные операции, факты представления существенно недостоверных отчетных данных, схемного исполнения требований предписаний Банка России и нарушения введенных ограничений. В 2017 году Банк России шесть раз информировал Генеральную прокуратуру Российской Федерации о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды — Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций», — говорится информационном сообщении ЦБ.

Напомним, 10 июля банку была назначена временная администрация, а 24 июля экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев подал иск о признании этого решения незаконным. Выплаты вкладчикам начались с 20 июля и составили уже больше 100 млрд рублей. В целом же выплаты оцениваются в 170 млрд рублей.

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