В Новокузнецке вынесен приговор о миллиардном хищении у ВТБ24

Мошенникам, похитившим 1,3 млрд рублей у банка ВТБ24, накануне вынесли приговор. Максимальный срок, который получил один из членов ОПГ, — 12 лет.

В Новокузнецке завершилась история о миллиардной афере многолетними сроками заключения для людей, организовавших ее. Руководителями ОПГ были Константин Чередниченко и его супруга Олеся, которая на момент организации преступления возглавляла отдел кредитования малого бизнеса банка ВТБ24 в допофисе «Новокузнецкий. Сообщается, что супруги организовали 78 мошенничеств, оформляя кредиты на суммы от 10 млн до 25 млн рублей. Таким образом, с 2007 по 2009 год у банка они похитили 1,3 млрд рублей.

«По уголовному делу наложен арест на имущество – квартиры, автомобили, нежилые здания и помещения, земельный участок, ювелирные изделия и предметы роскоши, приобретенные за счет средств, полученных преступным путем», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области о расходовании похищенных денег преступниками.

Всего в афере принимало участие восемь человек, но осуждены только семь, поскольку Олеся Чередниченко в настоящий момент находится в Нидерландах, где решается вопрос о ее экстрадиции. Супругу Олеси Чередниченко назначено максимальное наказание из всей ОПГ – 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 900 тыс. рублей. Остальные участники проведут в колонии общего режима от 7 до 10,5 лет и выплатят штрафы от 400 до 800 тыс. рублей.

Дело рассматривалось в суде с декабря 2013 года. Допрошены более 200 свидетелей обвинения, изучено более 400 томов дела.

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