Новосибирские абоненты «МегаФона» и Yota наблюдают нестабильную работу сети оператора 28 июля. В пресс-службе самой компании пояснили, что это связано с тем, что сегодня утром один из оптоволоконных кабелей «МегаФона» в Новосибирске в ходе проведения несогласованных технических работ был перерезан подрядчиком компании «Ростелеком».

«28 июля, в 10:22 в Новосибирске при несогласованном проведении работ подрядчик компании «Ростелеком» перерезал оптоволоконный кабель ПАО «МегаФон» в нескольких местах. Таким образом повреждены оказались и основной, и резервный канал. В результате этого в центральной части Новосибирска у абонентов наблюдается снижение успешности соединения голосовых вызовов и скорости работы мобильного интернета», — поясняет менеджер по связям с общественностью «МегаФона» в Новосибирске Екатерина Терентьева. По ее словам, специалисты компании предпринимают все возможные усилия для максимально оперативного восстановления сервисов.

Напомним, что 19 мая текущего года у «МегаФона» наблюдались масштабные перебои со связью в столичном и центральном регионах России, а также в Поволжье. Абонентам компании на протяжении нескольких часов были недоступны голосовая связь, а также доступ в интернет. Такой сбой стал крупнейшим в сети оператора за последние несколько лет. Его причиной стала ошибка программного обеспечения Hewlett Packard, установленного на системе обработки данных оператора. Повторный сбой в сети оператора произошел в Москве в июне этого года. В начале июня директор по инфраструктуре «МегаФона» Александр Башмаков принял решение покинуть компанию, но отметил, что его решение не связано с произошедшими сбоями. В самом «МегаФоне» приняли решение о выплате компенсацией абонентам сети, пострадавшим от масштабных сбоев связи.

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