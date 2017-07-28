Новосибирская мэрия предоставит субсидии предприятиям инвестиционной деятельности

Постановление «О порядке предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности» было подписано мэром Новосибирска Анатолием Локтем. В частности, в документе скорректированы условия получения субсидий.

Предприятия Новосибирска, осуществляющие инвестиционную деятельность, смогут получить поддержку муниципалитета. Соответствующее постановление было подписано главой города Анатолием Локтем.

В частности, подписанный документ вносит корректировки в условия предоставления субсидий. Получить поддержку можно, участвуя в конкурсе на предоставление субсидий, который проводит департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии.

Все претенденты на муниципальную поддержку должны осуществлять инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на территории Новосибирска. В постановлении уточняется, что принимаются заявки от обрабатывающих производств, а также предприятий, занимающихся научными исследованиями и разработками.

«Субсидии предпринимателям предоставляются в целях возмещения затрат на производство и реализацию товаров и услуг, уплату процентов по кредитам и лизинговых платежей, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Кроме того, субсидией можно воспользоваться при создании новых производственных площадей, закупке технологического оборудования и разработке проектно-сметной документации», — говорится в документе.

В пресс-центре мэрии добавили, что администрация возместит организациям и индивидуальным предпринимателям понесенные ими затраты только после того как будут реализованы планы.

Недавно стало также известно, что покрыть часть своих расходов с помощью мэрии смогут предприятия, занимающиеся разработками в сфере городского хозяйства.

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